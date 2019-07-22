Вакарчук захотел регламентировать отношения Украины с Россией во всех сферах

Лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук выразил мнение, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

По словам Вакарчука, «Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов», передает РИА «Новости».

«Государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят», – заявил Вакарчук.

Напомним, по итогам обработки 80 процентов протоколов с парламентских выборов на Украине партия Вакарчука «Голос» набирает около 6% голосов избирателей и проходит в Верховную раду.

Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине в воскресенье и, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися.

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