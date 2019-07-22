Бывший гендиректор Антипинского НПЗ скрылся от следствия за рубежом

Экс-гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию на сумму более 35 млн рублей, скрывается за границей, сообщили в тюменском управлении Следственного комитета.

«Его местонахождение устанавливается. Он за пределами Российской Федерации находится, по нашим данным. Он будет объявлен в международный розыск», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

На сайте ведомства сообщается, что бывший гендиректор НПЗ, по версии следствия, заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, ущерб от этих действий составил более 35 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, Антипинский НПЗ приостановил прием нефти в мае из-за проблем с финансированием. 18 июля завод, который уже не принадлежит ГК «Новый поток», возобновил переработку нефти.