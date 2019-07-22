«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон»

НПО «Энергомаш» произвел двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратил их выпуск, сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Мы практически на сегодняшний день прекратили производство с учетом того, что создан необходимый задел для того, чтобы Центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы», – сказал Арбузов, передает РИА «Новости».

По его словам, производство может быть возобновлено, если появятся новые контракты.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет. После этого запуски тяжелых нагрузок будет проходить на новом российском носителе «Ангара».

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