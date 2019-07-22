Эксперт рассказал о победе брендов на украинских выборах

«Эта избирательная кампания не была ни честной, ни демократичной. Но она была конкурентной и относительно мирной для Украины. Результаты в целом тоже ожидаемые», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник, подводя итоги состоявшихся накануне выборов в Верховную раду Украины.

«Сегодня на Украине побеждают супербренды и партии политического действия – это «Слуга народа», «Голос» и даже частично «Партия Шария». А вот партии риторики вроде «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ), которая работала лишь по теме газа и мира с Россией, или «Европейская солидарность» Петра Порошенко, который продолжал навязывать свою триаду «Армия. Язык. Вера» – они проиграли», – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, результаты выборов также свидетельствуют о том, что прозападный курс Украины сохраняется несмотря на то, что «условно пророссийская «Оппозиционная платформа – За жизнь» взяла второе место.

«Надо понимать, что ОПЗЖ получила результат в три раза меньший, нежели в свое время имела Партия регионов. Даже если суммировать результаты ОПЗЖ с «Оппозиционным блоком» и «Партией Шария» – они все равно остаются в меньшинстве, и определять украинскую политику в ближайшее время не смогут», – констатировал Бортник.

А вот коалиция между партиями Зеленского и Вакарчука – вполне возможна, считает эксперт.

«К ее созданию подталкивают западные партнеры и часть украинского бизнеса. Эта коалиция возможна еще и по той причине, что Зеленскому необходимо разделить ответственность за социально-экономический блок. Да, Зеленский может сформировать однопартийное большинство, правительство и избрать руководство парламента, но готов ли он взять на себя всю полноту ответственности? К тому же коалиция с Вакарчуком будет означать сохранение прозападной позиции Украины», – продолжил Бортник.

Он также не удивился результатам депутата Рады Надежды Савченко, которая баллотировалась по в одномандатному избирательному округу №51 в Донецкой области и не прошла в парламент нового созыва. Соратники Савченко объяснили ее поражение тем, что «украинцы в Донбассе пока мало что поняли».

По мнению Бортника, дело заключается не в том, что украинцы что-то поняли или не поняли, а в неправильной организации работы штаба Савченко.

«Савченко получила 8 голосов, но шансов на переизбрание у нее не было. К тому же перед ее силой ставились более хищная задача – бороться за 2% барьер, чтобы получить государственное финансирование. Но отсутствие денег и отсутствие правильного политического позиционирования сегодня вывело Савченко из лиги профессиональных политических игроков», – заключил Бортник.

Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов.

Партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» набирает 12,91%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,6%), далее идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» – 6,37%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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