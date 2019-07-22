Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию

Самый мощный по пропускной способности российский телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601» введен в эксплуатацию, сообщила компания-оператор «Газпром космические системы».

«Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике «Ямал-202», были успешно переведены на новый спутник», – говорится в сообщении на сайте компании.

Там добавили, что компания Thales Alenia Space 19 июля полностью передала управление спутником «Ямал-601» компании «Газпром космические системы».

Ракета-носитель «Протон-М» в конце мая доставила на орбиту российский спутник «Ямал-601».

По данным «Газпром космические системы», «Ямал-601» – это самый мощный по пропускной способности спутник связи в российской орбитальной группировке. Он должен заменить «Ямал-202». Новый спутник нужен для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Напомним, 4 июля у российского спутника возникли проблемы с французским двигателем.

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