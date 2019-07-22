Эксперт оценил слова министра Орешкина о «взрыве» проблемы закредитованности

Проблема закредитованности населения в России действительно стоит остро, но коллапса можно избежать, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель банковской секции ФинПотребСоюза Михаил Беляев.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году Россия может столкнуться с проблемой массовых невыплат по кредитам. По его словам, сейчас страна максимально закредитована, люди все активнее берут кредиты на обслуживание других займов, и через два года они уже не смогут их выплачивать.

«Мы и так находимся на уровне темпов роста меньше 2%, в этих условиях мы попадем в достаточно серьезный экономический кризис. Полного коллапса не будет, но то, что мы опять попадем в затяжную петлю низких темпов роста, очень похоже на правду», – считает Беляев.

Экономист пояснил, что риск неплатежей по кредитам есть всегда, и решить проблему закредитованности можно лишь путем развития своей экономики, ее стимулирования и создания рабочих мест с нормальной заработной платой.

«Это поспособствует приведению темпов роста кредитования к умеренным и даст возможность гражданам обслуживать свою кредитную задолженность и не доводить ее до критических состояний. Без этих действий прогноз Орешкина сбудется», – уверен Беляев.

Если же проблема массовых просрочек действительно возникнет, в первую очередь это ударит по банкам, многие из которых обанкротятся, говорит эксперт. Наряду с этим снизится потребительский спрос, а за ним и производство.