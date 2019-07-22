Показано, как Metallica готовилась к исполнению «Группы крови» Виктора Цоя

В Сети появились скриншоты записей басиста американской рок-группы Metallica Роберта Трухильо, сделанные во время подготовки к исполнению песни Виктора Цоя «Группа крови» на концерте в Москве.

Скриншоты опубликованы в Instagram.

Слова песни Цоя записаны в фонетической транскрипции.

Напомним, накануне на московском стадионе «Лужники» Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови». Собравшиеся на концерт зрители хором подпевали музыкантам.