На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и возглавляемый им кабинет министров подготовил ловушку для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший министр ЖКХ и экс-депутат Верховной рады Александр Попов.

В эфире телеканала NewsOne Попов заявил, что нынешний кабмин намеренно загоняет страну в долги, чтобы подставить главу украинского государства. Он подчеркнул, что правительство ведет «антинародную» политику.

«Они (правительство и национальный банк Украины – прим. ВЗГЛЯД) выпустили облигации внутреннего займа на 232 млрд гривен – это, на минуточку, 9 млрд долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и которые даже больше, чем определил бюджет», – приводит его слова РИА «Новости».

Попов отметил, что Зеленский никак не отреагировал на ситуацию, и посетовал, что в команде действующего президента Украины нет людей, которые могли бы проводить серьезную экономическую политику.

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«Поэтому у меня разочарование не только тем, что на это нет реакции, у меня есть еще и разочарование, потому что не будет на это реакции и завтра – в силу того, что нет кадрового потенциала рядом с президентом», – добавил Попов.

Бывший украинский министр призвал Зеленского прислушаться к «патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса». В противном случае, по его словам, проблемы будут не только у Зеленского, но и у всей Украины.

Накануне Зеленский заявлял, что премьер-министром должен стать профессиональный экономист, а не политик.