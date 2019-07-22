Лидер партии «Самопомощь» решил уйти в отставку из-за провала на выборах в Раду

Лидер украинской партии «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовой по итогам внеочередных выборов в Верховную раду заявил о готовности уйти в отставку с поста главы партии.

По словам Садового, «нельзя быть одновременно мэром и лидером партии», так как «это очень тяжело», передает ТАСС.

«Я увидел это за эти пять лет. Моя работа – это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя», – заявил политик в эфире канала «1+1».

При этом Садовой отметил, что останется в «Самопомощи» в качестве рядового члена партии. Имя возможного преемника он не назвал.

Согласно результатам национального экзитпола, партия «Самопомощь» не преодолела пятипроцентный барьер и, получив 0,7% голосов, не проходит в Раду.

Напомним, в воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

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