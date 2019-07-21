Опубликованы первые данные ЦИК Украины по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 0,11 процента протоколов с избирательных участков опубликовала первые официальные данные о результатах выборов в Верховную раду.

После подсчета 0,11 процента протоколов, на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 40,94 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

К 22.30 мск пятипроцентный барьер для прохождения в Раду также преодолевают партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Остальные политические партии в Верховную раду Украины, согласно первым официальным данным, не проходят.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года.

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