Казань получила право проведения ЧМ по водным видам спорта 2025 года

Чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз в истории пройдет в столице Татарстана. Турнир состоится в 2025 году. Об этом объявили руководители Международной федерации плавания (FINA).

«Для нас этот момент очень важен, 10 лет спустя (впервые Казань принимала ЧМ по водным видам спорта в 2015 году – прим. ВЗГЛЯД), красивая история», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Он отметил, что вопрос использования стадиона еще будет обсуждаться. По его словам, Международная федерация плавания доверительно относится к Казани. «Доверие приятно, опыт большой у нас есть. Готовы провести чемпионат мира хоть завтра», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила, что республика благодарна Международной федерации плавания за решение провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани. Она заверила, что соревнования будут организованы на достойном уровне.

Леонов добавил, что участники чемпионата мира – 2025 смогут въехать в Россию по упрощенному визовому режиму. «Мы вносим это мероприятие в список особо значимых, и поэтому аккредитованные лица смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом для въезда в нашу страну», – сказал он.

Ранее Казань вызвалась провести чемпионат вместо Катара.