Казань вызвалась провести ЧМ по водным видам спорта вместо Катара

Казань готова принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году вместо Катара, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы уведомили FINA (Международная федерация плавания – прим. ВЗГЛЯД), что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара», – приводит его слова РИА «Новости».

«Сегодня объявят решение по 2025 или 2027 году, а потом будем строить переговорный процесс с Катаром по поводу замены года», – добавил Леонов.

На заседании бюро FINA всего два кандидата представили свои заявки на турниры 2025 и 2027 года – Будапешт и Казань.

Столица Татарстана в 2015 году уже принимала чемпионат мира.

В июне сообщалось, что после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишения Катара права проведения чемпионата мира 2022 года.