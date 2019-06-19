В ФИФА начали искать нового хозяина ЧМ-2022 вместо Катара

После задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишения Катара права проведения чемпионата мира 2022 года, утверждает аргентинский телеканал TNT Sports.

Утверждается, что в ФИФА якобы проходят «тайные встречи», где обсуждают вопрос о возможной замене Катара в качестве хозяйки турнира другой страной, передает РИА «Новости».

Платини рассказал, что на допросе по делу о коррупции его спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, клуб «Пари Сен-Жермен» и про ФИФА.

Платини накануне был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере как свидетель. СМИ сообщили, что его якобы подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ночью Платини был освобожден.