Прославленный в прошлом футболист, экс-президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщил адвокат Уильям Бурдон.

Комментируя задержание, Бурдон заявил, что возникло чересчур «много шума на пустом месте», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, Платини не был арестован, его взяли под стражу, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться.

Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016, которое состоялось во Франции.