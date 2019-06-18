Представитель Платини объяснил его задержание

Прославленный в прошлом футболист, экс-президент УЕФА Мишель Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний, заявил его представитель Жан-Кристоф Алькье.

«Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам. Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства», – передает ТАСС слова Жана-Кристофа Алькье.

Он пояснил, что Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016, которое состоялось во Франции.

Ранее СМИ со ссылкой на французскую прокуратуру сообщили, что Платини не был арестован, но был взят под стражу.

Перед этим появились сведения о задержании Платини якобы по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.