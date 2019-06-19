Платини рассказал, о чем его спрашивали на допросе

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал, о чем его спрашивали во время допроса в рамках расследования дела о коррупции.

«Хотя я приехал в качестве свидетеля, меня тут же взяли под стражу, было неприятно. Это было долго, но с учетом количества вопросов это не могло быть недолго. Спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, «ПСЖ» (клуб «Пари Сен-Жермен»), ФИФА. Я был спокоен, потому что не имею отношения ни к каким аферам», – заявил Платини, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Во вторник СМИ сообщили, что Платини задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере в рамках расследования дела о коррупции. По данным СМИ, его подозревали в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару.

Позже стало известно, что Платини не был арестован, его взяли под стражу, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться. Ночью Платини был освобожден.