Собчак заявила об отсутствии института репутации в России

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Россия является «удивительной страной», в которой отсутствует институт репутации.

«Вообще никого не волнует что человек натворил в прошлом», – написала она на своей странице в Instagram.

«Друг мой рассказывал: увольняешь сомелье ресторана за то, что проворовался, а у него через неделю новая работа. Звонишь специально хозяину винного бара, говоришь: «Я уволил Пупкина за воровство», – а хозяин тебе в ответ: «Ну да. Но сомелье-то он хороший...» И так во всем», – сетует Собчак.

«Я знаю людей, которые кидали партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять «всплывал». Знаю журналистов, чью прослушку доказывающую их продажность, можно услышать в интернете, и это не мешает им работать даже не в пропагандистских, а вполне себе в независимых СМИ. И так во всем и всегда. Не могу понять почему именно в России настолько не важна ничья репутация», – призналась она.

В комментариях к посту Собчак завязалась дискуссия.

«Видимо у нас высокий кредит доверия к личностному изменению человека к лучшему ;)» – считает karinakoks_.

А пользователь sergey_vishnev11 в свою очередь припомнил Собчак работу ведущей проекта «Дом-2» и шоу «Блондинка в шоколаде». «Так оно (отсутствие института репутации в России – прим. ВЗГЛЯД) же вам и на руку», – согласилась с ним ksy.gohman.

Многие с мнением Собчак согласились. «Глупость, неуважение к мнению других и высокомерие. Рассуждают так: это других он обманул, а я такой умный и хороший, со мной все будет по другому», – предположил alienor_1979.

«Наверное, важнее доход и сколько прибыли принесет Пупкин», – отмечает asekalove86.

Ранее в субботу журналистка Божена Рынска заявила, что Собчак стала хрестоматийным исключением из правила о детях богатых и влиятельных родителей, которых зачастую ждут «поломанные наркотиками, алкоголем и прочим чревоугодием судьбы».

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