Севизбирком сообщил о нарушениях в подписных листах пяти партий

Рабочая группа по проверке избирательных документов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва, назначенных на 8 сентября, нашла нарушения в подписных листах пяти непарламентских партий, об этом сообщил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

«По «Партии дела», «Партии ветеранов России», партиям «Великое Отечество», «Родина» и «Зеленые» рабочая группа подготовила итоговые протоколы проверки подписных листов о том, что подписей недостаточно для того, чтобы их зарегистрировать», – приводит его слова STV92.

«Первыми мы рассмотрели комплект документов регионального отделения «Партии дела». 26 подписей были признаны недействительными. Из них 20 были признаны в качестве таковых экспертами, шесть – участниками рабочей группы. Речь о лицах, в отношении которых имеется информация о прекращении их правоспособности в связи со смертью. Причем по четырем из шести такая информация предоставлена не только управлением по вопросам миграции, но органами ЗАГС», – рассказала заместитель председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Лидия Басова.

Что касается «Партии Великое Отечество», то, по словам Басовой, 263 подписи в переданных в избирком ее листах были признаны недействительными.

«Очень много ввиду того, что указаны недостоверные сведения об избирателях. Были замечания у экспертов-почерковедов – 40 замечаний. 107 замечаний было по сведениям об избирателях: не указаны или не точно указаны адреса места жительства избирателей. Имеет место быть, что забыли указать квартиру или ограничились только указанием улицы. Возможно, это спешка или волнение. Очень много неоговоренных исправлений в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей – 35», – отметила Басова.

Глава Севизбиркома Сергей Даниленко обратил внимание на нарушения в подписных листах еще одной партии: «Есть существенные нарушения в подписных «Партии дела»: отсутствуют сведения о трех кандидатах, возглавляющих этот список. Это делает их недействительными».

По словам Лидии Басовой, нарушения, допущенные при сборе подписей партиями «Родина» и «Зеленые», идентичны.

«Всероссийская политическая партия «Родина» (региональное отделение): были замечания у экспертов-почерковедов. 36 подписей были оценены как недействительные. Замечания были по сведениям об избирателях, – рассказала Басова. – Аналогичные замечания к региональному отделению Всероссийской политической партии «Экологическая партия «Зеленые»: порядка 40 замечаний у экспертов-почерковедов, и также есть замечания об указании информации об избирателях: это и место жительства, и неполный адрес.

И у регионального отделения партии «Родина», и у политической партии «Зеленые» были выявлены замечания, связанные с порядком заполнения подписных листов. В частности, необходимо указывать информацию о дате рождения сборщика подписей. Это тоже общее установленное требование к форме подписного листа. Должна быть указана дата рождения сборщика подписей. В случае, если такого рода информация отсутствует, вынуждены констатировать в качестве недействительного весь подписной лист со всеми проставленными подписями».

А у партии «Партия ветеранов России» было нарушение иного рода. «Одно из требований законодателя – сведения о наличии судимости у лица, включенного в городской список кандидатов, входящего в первую тройку. Была представлена информация управлением внутренних дел по Севастополю, из которой следовало, что лицо, возглавившее список от этой партии имело судимость. Да, она давно погашена, и по этому вопросу никаких претензий избирательная комиссия предъявить не может. Но, тем не менее, информация о наличие такой судимости указана не была», – сообщила Басова.

Глава Севгоризбиркома уточнил, что Рабочая группа «считает возможным регистрацию [подписных листов] «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунистов России». Однако решение Севгоризбиркома об их регистрации пока не вынесено.

«Заседании комиссии пройдет в воскресенье и в понедельник. В те сроки, которые установлены законодательством – на десятый день после сдачи документов политической партией. Так как разные партии сдавали в разные время, 12 или 13 числа, соответственно, заседание комиссии будет 21 или 22 числа. Тогда комиссия примет окончательное решение. Рабочая комиссия рекомендовала отказать в регистрации пяти политическим партиям. Это партии «Дела», «Ветеранов России», «Родина», «Зеленые», «Великое Отечество». И рекомендует, считает возможной регистрацию «Партии пенсионеров «За социальную справедливость» и «Коммунисты России», – сообщил Сергей Даниленко.

В настоящее время Севгоризбирком зарегистрировал для участия в выборах депутатов Заксобрания региональные отделения четырех парламентских партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».