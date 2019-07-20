Гериатр оценила достоверность состаренных в FaceApp фото

Врач-гериатр Валерий Новоселов отметил, что на внешний вид человека влияет множество факторов, главный из которых – образ жизни, а также эмоциональное состояние и генетика. По мнению специалиста, данных, заложенных в приложение FaceApp, недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости.

В комментарии телеканалу «Звезда» врач подчеркнул, что не имеющий вредных привычек человек будет выглядеть в старости значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.

По его словам, программа не дает 100-процентного совпадения. «Я даже думаю, что где-то процента тридцать три, не больше», – уточнил он.

Напомним, приложение FaceApp, разработанное российская компания Wireless Lab, переживает новую волну популярности. Многие пользователи, в том числе российские и зарубежные знаменитости, публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, какими они будут в старости.

На этом фоне лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования FaceApp американскими пользователями. Сенатор считает, что российское приложение угрожает национальной безопасности США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад испугался российских технологий старения.