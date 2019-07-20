Скотланд-Ярд начал рассылать матерные письма

Скотланд-Ярд сообщил, что хакеры взломали его электронную почту.

Поначалу со взломанного почтового ящика полиции рассылались письма со странным набором слов, а позднее – письма с нецензурными выражениями, передает РИА «Новости».

Правоохранители заявили о взломе и сообщили, что проблема возникла «на участке внешнего провайдера».