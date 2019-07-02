В Саратове приезжий попытался задушить полицейского

В саратовском магазине приезжий из Кемеровской области попытался задушить полицейского, в результате чего сотрудник правоохранительных органов потерял сознание, сообщает региональное следственное управление СК.

«Сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, находившийся в форменном обмундировании посетил магазин, расположенный на улице Аэропорт города Саратова. Вслед за ним в помещение магазина вошел 36-летний житель Кемеровской области, проездом находившийся в городе Саратове. Когда сотрудник полиции подошел к кассе и стал рассчитываться за покупки, к нему со спины подошел указанный мужчина и применил насилие опасное для жизни и здоровья, совершив захват рукой в области шеи и удерживал в таком положении, пока потерпевший не потерял сознание», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники магазина вызвали полицию, правоохранители застали нападавшего на месте преступления и пресекли его действия.

Сам инцидент произошел 26 июня, в первой половине дня. Нападение на полицейского было снято камерами видеонаблюдения магазина и опубликовано в соцсетях.

Подозреваемый по ходатайству следствия был заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».