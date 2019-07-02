Астрономы назвали дату и время полного затмения Солнца

Во вторник, 2 июля, жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Московский планетарий, затмениие, которое начнется в 22.23 и продлится 4 минуты и 33 секунды, лучше всего будет видно в западном полушарии – юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Астрономы отметили также, что в 26 декабря 2019 года произойдет еще одно затмение Солнца, а 17 июля жители России смогут наблюдать лунное затмение.

Напомним, в апреле 2015 года полное солнечное затмение произошло над территорией России.