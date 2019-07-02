Поступило сообщение о зарине в почтовом отделении Facebook

Проводится проверка информации о том, что в почтовом отделении Facebook в Менло-Парке (Калифорния, США) обнаружен зарин, сообщают СМИ.

Специальное оборудование обнаружило, предположительно, следы зарина в одной из посылок, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Пострадавших нет. Проведена эвакуация.

Местные власти допускают, что тревога окажется ложной.