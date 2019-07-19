Путин указал на главные потери экономики Украины от разрыва связей с Россией

На Украине «скоро вообще не останется леса», а ее промышленные товары на Западе никому не нужны, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил, что у него и главы политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука «в некоторых вещах, причем существенных, разные позиции». Однако Медведчук выступает за «хорошие отношения с Россией» и «показывает, как разрушена экономика Украины» из-за потери российского рынка, сообщается на сайте Кремля.

Путин указал на то, что экономика Украина, разрывая связи с Россией, теряет «самое главное – кооперацию в промышленности». Как подчеркнул президент России, на Западе продукция украинской промышленности «никому не нужна», а украинское сельхозпроизводство имеет на Западе очень «ограниченные» перспективы.

«Круглый лес нужен, но скоро леса вообще на Украине не останется. Это же не сибирские просторы», – сказал Путин, напомнив, что с «поставками круглого леса» Запад увязывал «некоторые шаги навстречу Украине».

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«Это только один пример. На самом деле их гораздо больше», – сказал он.

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