Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 5 копеек – до 62,86 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 70,78 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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