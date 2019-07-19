В Конгрессе США провели обряд экзорцизма

В здании Конгресса США провели обряд экзорцизма, чтобы «изгнать духов тьмы».

Обряд провел капеллан палаты представителей США Патрик Конрой. Инициатива очищения Конгресса связана с разногласиями между конгрессменами из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты президента США Дональда Трампа в Twitter, передает RT.

Отмечается, что парламентарии долго не могли найти общий язык по поводу резолюции. Ситуация стабилизировалась только спустя несколько часов.

Молитва капеллана об «изгнании духов» была прописана таким образом, чтобы быть максимально беспартийной.

Ранее палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания Трампа в адрес четырех женщин-демократов.

Напомним, Трамп раскритиковал в Twitter «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе, заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны, «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание Трампа неприемлемо. При этом компания Twitter не нашла нарушений в словах Трампа в адрес женщин Конгресса.