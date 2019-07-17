Конгресс принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов.

Резолюция была принята большинством голосов. За проголосовали 240 законодателей, против выступили 187 конгрессменов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал C-Span.

«Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей», – сказано в резолюции.

При этом сам Трамп похвалил однопартийцев, которые голосовали против резолюции.

Ранее Трамп раскритиковал в Twitter «прогрессивных» женщин-демократов в конгрессе, заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание Трампа неприемлемо.

При этом компания Twitter не нашла нарушений в словах Трампа в адрес женщин конгресса.