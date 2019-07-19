Однополый брак впервые заключен в Эквадоре

Брак однополой пары впервые заключен в Эквадоре, сообщают СМИ.

В четверг брак заключили Александра Чавес и Мишель Авилес, передает РИА «Новости».

В июне конституционный суд страны разрешил зарегистрировать два однополых брака.

Напомним, в России 87% жителей уверены, что в стране не следует разрешать однополые браки.