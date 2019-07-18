Исключение Турции из программы F-35 значительно повысит стоимость истребителей

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что цена на истребитель F-35 после исключения Анкары из программы по его производству может вырасти на 7-8 млн долларов.

«Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на 7-8 млн долларов», – сказал Демир, передает ТАСС со ссылкой на газету «Ени шафак».

Чиновник отметил, что Анкара не планирует закупать иностранную оборонную технику до того момента, «пока это не станет необходимостью».

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.