Подбросивших школьнику наркотики сотрудников Росгвардии задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подкинули наркотики школьнику и потребовали выкуп.

16 июля наряд вневедомственной охраны остановил подростка и обнаружил у него наркотики, после чего потребовал выкуп, сообщает «Фонтанка.Ру».

В постановлении об уголовном деле сказано: «...создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения заявителя к уголовной ответственности, то есть создав условия, при которых потерпевший был вынужден передать денежные средства в виде взятки в сумме 300 тыс. рублей...».

Отмечается, что школьник отдал им 40 тыс. рублей. После этого его отпустили, поставив условие, что остальную сумму он оставит в оговоренном тайнике.

Однако подросток позвонил в службу «112» и попросил о помощи, заявив: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег». В итоге злоумышленники были задержаны. Им вменяется «взятка в группе при исполнении с вымогательством, в крупном размере».

«По данному факту в Управлении вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины данные сотрудники будут уволены, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе УВО.

Напомним, в начале июня в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков был задержан журналист Иван Голунов, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.