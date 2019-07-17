Киев заявил о задержании водителя тягача, перевозившего «сбивший Boeing» «Бук»

Служба безопасности Украины задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по утверждению Киева, был сбит Boeing 777 в Донбассе, сообщил замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

При этом Маяков показал снятое на телефон видео, на котором, по утверждению СБУ, можно увидеть, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине», – заявил Маяков, слова которого приводит агентство «Украинские новости».

Кроме того, по его словам, СБУ «расследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению». Также Маяков подчеркнул, что ополченцы, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены на Украине за терроризм.

В начале июля в Киеве объявили о захвате «ключевого свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing. Группа сил спецопераций ВСУ захватила в ДНР и вывезла на Украину 58-летнего Владимира Цемаха, который в 2014 году числился «начальником ПВО Снежного». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как им удалось это сделать.

Тем временем военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что номер комплекса «Бук», ставший новой уликой в деле о крушении Boeing 777 в Донбассе, может стать доказательством вины Киева в этой авиакатастрофе.

19 июня совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.