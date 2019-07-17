Москвич сообщил о подделке его подписи в поддержку кандидата от «Яблока»

Житель Москвы Алексей Баранов рассказал о том, как обнаружил свою подпись в поддержку кандидата в Мосгордуму по 42-ому округу от партии «Яблоко» Анастасии Брюхановой и предположил, откуда могли взять его данные.

«Мне вчера вечером звонили из штаба Брюхановой. Вы, говорят, поставили подпись и надо ее подтвердить. Несколько раз убеждали. Подпись я не ставил, и неизвестно откуда у них мой номер мобильного. В связи с этим думаю действительно у них много левых подписей», – написал Баранов на своей странице в Facebook.

Он также предположил, что его данные и подпись были взяты на портале podpishi.org. «Наши гудковцы собирали подписи за продление Калининско-Солнцевской линии (московского метрополитена) в центр и видимо дали их Брюхановой», – предположил Баранов.

При этом, по словам мужчины, сам он эту петицию на подписывал.

Всего Мосгоризбирком зарегистрировал более 200 кандидатов в депутаты городской думы, еще 27 было отказано в регистрации. В числе последних пять представителей партии «Яблоко», в частности Брюханова, 21% подписей в поддержку которой были признаны недействительными.

Также отказ получили оппозиционеры: Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин. Ранее в регистрации в качестве кандидата было отказано и Илье Яшину. У всех них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей.