Российские авиакомпании до введения ограничений завоевали 22% грузинского рынка

Доля перевозок российских авиакомпаний на грузинском рынке до введения ограничений – за первые шесть месяцев 2019 года – составила 22,7%, заявили газете ВЗГЛЯД в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Рейсы выполняли семь российских авиакомпаний. Среди них лидируют «Уральские авиалинии» – ими перевезен 180 тыс. 41 пассажир. Это составляет 7% от общей численности перевезенных пассажиров за этот период времени.

Больше этой авиакомпании перевезли только «Визэйр», «Джорджиан Эйрвэйз» и «Туркиш эйрлайнз» – это 348 тыс. 650, 260 тыс. 774 и 255 тыс. 66 пассажиров соответственно.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию с 8 июля. Потери от этих санкций в Грузии оценивают как минимум в 750 млн долларов.

В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, включая запрет на авиаперелеты, если будут устранены угрозы для безопасности россиян.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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