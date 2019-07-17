Российские авиакомпании до введения ограничений завоевали 22% грузинского рынка

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Кто провоцирует конфликт России с Германией

Европейские предрассудки по поводу «угрозы из России» имеют давнюю историюФото: Puck
Немецкие военные эксперты выступили с очередным грозным предупреждением. Они уверяют, что Россия специально ищет военного конфликта с Западом. И более того, может нанести «неожиданный удар» по Европе, в том числе с применением ядерного оружия. Откуда берутся подобные безумные взгляды в западном экспертном сообществе? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

Сергей Мардан, публицист
Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
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      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

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              Российские авиакомпании до введения ограничений завоевали 22% грузинского рынка

              17 июля 2019, 11:21

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Доля перевозок российских авиакомпаний на грузинском рынке до введения ограничений – за первые шесть месяцев 2019 года – составила 22,7%, заявили газете ВЗГЛЯД в Агентстве гражданской авиации Грузии.

              Рейсы выполняли семь российских авиакомпаний. Среди них лидируют «Уральские авиалинии» – ими перевезен 180 тыс. 41 пассажир. Это составляет 7% от общей численности перевезенных пассажиров за этот период времени.

              Больше этой авиакомпании перевезли только «Визэйр», «Джорджиан Эйрвэйз» и «Туркиш эйрлайнз» – это 348 тыс. 650, 260 тыс. 774 и 255 тыс. 66 пассажиров соответственно.

              Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

              После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию с 8 июля. Потери от этих санкций в Грузии оценивают как минимум в 750 млн долларов.

              В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, включая запрет на авиаперелеты, если будут устранены угрозы для безопасности россиян.

              Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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