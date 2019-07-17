Россияне вызвали консула в аэропорт Греции после скандала

Российские туристы вызвали консула в аэропорт Греции в Салоники из-за продолжительной задержки рейса, сообщил представитель аэропорта.

Консул распорядился разместить российских туристов в гостинице. Причина переноса вылетов самолетов из аэропорта Греции неизвестна, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что с одним самолетом возникли технические проблемы, рейс отложили, собирался вылететь второй самолет, но с ним тоже возникли технические неполадки, поэтому рейс отменили. Компания обеспечила россиян едой, а затем предложила разместить их в отеле. Сейчас они направляются в гостиницу», – сообщил представитель аэропорта.

Задерживается рейс авиакомпании Ellinair, который должен был вылететь в Волгоград. Из-за этого между россиянами и сотрудниками аэропорта произошла потасовка. В настоящее время неизвестно, когда россияне смогут вылететь домой.

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