Рубль вырос после снижения во вторник

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 11 копеек – до 62,94 рубля, курс евро снизился на 12 копеек – до 70,55 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,56 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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