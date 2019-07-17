США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов

Соединенные Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна и еще трех генералов, которых Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека и причастности к внесудебным казням в ходе этнических чисток в штате Ракхайн.

В черный список, помимо Хлайна, включены заместитель главнокомандующего ВС страны Со Вин и два бригадных генерала, передает ТАСС.

«Госдепартамент вносит в санкционный список следующих лиц, а также их ближайших родственников в связи с ответственностью названных лиц за серьезные нарушения прав человека, в том числе внесудебные казни на севере штата Ракхайн, Мьянма, во время этнических чисток в отношении [представителей народности] рохинджа», – утверждается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«Мы остаемся обеспокоены тем, что правительство Мьянмы не предприняло никаких действий, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека и злоупотреблениях, а также продолжающими поступать сообщениями о том, что военные Мьянмы совершают нарушения прав человека и злоупотребления в разных регионах страны», – отмечает американское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, осенью 2017 года в Мьянме произошли столкновения правительственных сил и боевиков-рохинджа. В результате более полумиллиона мусульман-рохинджа, проживающих в Маньяме, бежали в Бангладеш, опасаясь этнических чисток.

Россия неоднократно призывала стороны конфликта в Мьянме к сдержанности и урегулированию ситуации политическим путем. В августе 2018 года Россия решила выделить Мьянме и Бангладеш по 1 млн долларов на преодоление последствий гуманитарного кризиса.