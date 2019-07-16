Алибасов напал на участницу «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов во время съемок программы «Пусть говорят» напал на свою подругу Лиану из-за слов девушки о супруге Алибасова – Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасова разозлили слова Лианы о том, что все его несчастья начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Во время съемок программы «Пусть говорят» Алибасов схватил девушку за лицо и попытался его сжать. Лиана расплакалась и покинула съемочную площадку. Видео появилось в эфире Первого канала.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. Но PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления Алибасова.

Позднее личный врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечился продюсер.