В СБУ не зафиксировали вмешательства России в выборы на Украине

И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что к настоящему моменту вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.

В ходе брифинга во вторник журналисты задали и.о. председателя СБУ вопрос о том, фиксируется ли сейчас вмешательство российской стороны в выборы на Украине, пишет «Украинская правда».

«По состоянию на текущий момент нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять», – ответил Баканов.

Напомним, накануне президентских выборов на Украине в СБУ заявляли о вмешательстве России в процесс, министр внутренних дел страны Арсен Аваков утверждал, что вмешательство будет колоссальным, аналогичного мнения придерживался и прошлый президент Украины Петр Порошенко.