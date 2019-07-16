Подозреваемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш не работал с гиперзвуковыми технологиями

Подозреваемый в госизмене сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергей Мещеряков занимался аэромеханикой и не имел прямого доступа к гиперзвуковым технологиям, в передаче которых за рубеж подозревают других фигурантов дела, сообщил источник в окружении ученого.

«Область научного интереса ученого распространялась на вопросы аэромеханики, противодействия астероидной опасности, механизмы фрагментации космических тел при условии импульсного воздействия. Проект по гиперзвуковым технологиям его участия не предполагал», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, правоохранителей могли заинтересовать исследования ученого, касающиеся технологий применения ядерных взрывов в космосе. При этом источник подчеркивает, что эти исследования носили исключительно теоретический характер.

Ранее сообщалось, что подозреваемым по делу о государственной измене Мещеряков, который в понедельник был отправлен под домашний арест, работал над проектом, связанным с защитой Земли от астероидов.

В начале июля суд арестовал начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене. Также с июля 2018 года под арестом находится и 75-летний сотрудник ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики.