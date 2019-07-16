Путин заявил о необходимости сдержать рост цен на авиакеросин

Президент Владимир Путин во время встречи с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым отметил важность сдерживания роста цен на авиационный керосин.

«Главное, чтобы больше не повышались [цены на авиакеросин]», – сказал Путин, передает ТАСС.

Врио главы Алтая отметил, что это могло бы позитивно сказаться на туристическом потоке в регион, так как билет на самолет стоит на 30% дороже, чем поездка на автомобиле, а «если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется».

Хорохордин рассказал, что уже есть договоренность о втором рейсе авиакомпании «Победа», поэтому тарифы снизились, а полеты стали более доступными.

«По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком», – уточнил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о неизбежности роста цен на авиабилеты, называя одной из главных затрат топливо.