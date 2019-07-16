Ликвидатор Чернобыля покончил с собой после просмотра сериала от HBO

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой через некоторое время после просмотра сериала «Чернобыль» от телеканала HBO.

Мужчина погиб еще в конце июня, но сообщения об инциденте появились в СМИ только сейчас. По словам дочери погибшего ликвидатора, незадолго до смерти Жусупов смотрел сериал «Чернобыль» «со слезами на глазах», потому что увиденное напомнило ему о его жертве, пишет Daily Mail.

В свою очередь глава общественной организации «Инвалиды Чернобыля Актюбинской области» Бакитжан Сатов рассказал изданию «Актобе Таймс», что Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов на Чернобыльскую АЭС. Он работал непосредственно на четвертом блоке станции, рядом с горящим реактором. Позже Жусупов служил на Семипалатинском полигоне, где проводились испытания ядерного оружия, из-за чего его здоровье серьезно пошатнулось.

Жусупов долгие годы пытался получить квартиру от государства и с 1997 года вместе с женой и пятью детьми жил в комнате в общежитии. Мужчина простоял в очереди на жилье более 10 лет, но «потом выяснилось, что его оттуда «убрали». «Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения», – заявил Сатов.

Он также сообщил, что Жусупов после аварии на Чернобыльской АЭС страдал от сильных головных болей.

Напомним, сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.

Партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», партийцы обратились и в МВД, предложив возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала и запретить им въезд в Россию.