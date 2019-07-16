Зеленский не намерен назначать посла Украины в России

Украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время не планирует назначать посла страны в России, заявил замглавы офиса президента Вадим Пристайко.

«Все остается в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в России) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине. То есть посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Пристайко.

Накануне Зеленский решил сменить послов в 12 странах, в том числе главу дипмиссии в США Валерия Чалого.

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