Обещавшего мочиться в «Боржоми» гендиректора «Рустави 2» обвинили в финансовых махинациях

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Китай пугает мир новым экономическим кризисом

Замедление китайской экономики снова пугает мир Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Китайская экономика замедлила квартальный рост всего на пару десятых процента. Однако даже такое снижение вызвало большие опасения среди экономистов. Ведь это самые низкие темпы роста Поднебесной почти за 30 лет. Эксперты полагают, что падение темпов роста Китая может говорить о признаках нового глобального экономического кризиса. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

Сергей Мардан, публицист
Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...

Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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Современная Турция – это уже не Турция Ататюрка

Глеб Простаков, журналист
Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

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              Обещавшего мочиться в «Боржоми» гендиректора «Рустави 2» обвинили в финансовых махинациях

                 16 июля 2019, 11:05
              Фото: кадр из видео
              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Владелица 9% акций просаакашвилевской телекомпании «Рустави 2» Нино Нижарадзе обвинила ее гендиректора Николоза Гварамию в финансовых махинациях, в связи с чем во вторник внесена жалоба в генеральную прокуратуру Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Адвокат Нино Нижарадзе Георгий Кавлашвили заявил, что «следует начать расследование в связи с использованием гендиректором телекомпании служебного положения в корыстных целях».

              «Из полученных нами финансовых документов стало ясно, что большая часть доходов телекомпании аккумулируется на счетах различных компаний. Основателем одной из них является Михаил Мшвилдадзе (один из организаторов продолжающихся в Тбилиси с 20 июня антироссийских акций)», – сказал адвокат.

              «Мы полагаем, что определенные суммы перекачиваются в другие компании, что следует из документов», – заявил Георгий Кавлашвили.

              Между тем ожидается, что 18 июля ЕСПЧ в Страсбурге вынесет вердикт о принадлежности телекомпании, либо сохранив ее за нынешними владельцами, либо вернув в собственность прежним, у которых она была отобрана в период правления в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили.

              Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

              Главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник сообщил, что Габуния – гей, а его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия.

              Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

              После этого Нино Нижарадзе требовала отстранить его от должности гендиректора, но другие совладельцы ее не поддержали.

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