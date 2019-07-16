Стало известно о смертельной опасности сока

Французские ученые заявили, что употребление даже небольших порций сладких напитков, в том числе соков, связано с риском возникновения онкологических заболеваний.

Зарубежные ученые и ранее неоднократно предупреждали о вреде сладких напитков, советуя ограничивать их употребление, однако последние наблюдения показали, что даже один маленький стакан сока или газировки в день может представлять потенциальную опасность, передает «Российская газета» со ссылкой на издание Medicalxpress.

В рамках исследования, которое длилось порядка девяти лет, специалисты обследовали более 100 тыс. человек. Учитывались пол, возраст, питание, семейный анамнез рака участников эксперимента.

Отмечается, что средний возраст добровольцев был 42 года.

Выяснилось, что ежедневное употребление 100 мл сладкого напитка увеличивает общий риск рака на 18% и риск рака молочной железы на 22%.

«Употребление 100-процентных фруктовых соков также было связано с риском развития рака», – заявили ученые.

Ранее ученые ннкологического центра им. М.Д. Андерсона в США по итогам проведенных исследований выяснили, что употребление сахара резко увеличивает риск появления рака.