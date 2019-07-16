Автосалон в Ярославле ограбил «инкассатор» на велосипеде

Мужчина, переодетый инкассатором, забрал в одном из автосалонов Ярославля 5 млн рублей и уехал на велосипеде, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В автосалон, расположенный в городе Ярославле, вошел мужчина в форме инкассатора и забрал денежные средства в сумме свыше 5 миллионов рублей. Выйдя на улицу, злоумышленник сел на велосипед и скрылся. Обман обнаружился спустя некоторое время, когда в офис приехали настоящие инкассаторы», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Выяснилось, что при ограблении работала группа, тщательно спланировавшая преступление. Подельники приготовили форму, купили телефоны, сим-карты, велосипед и оттиск штампа инкассации.

«Участники организованной группы под видом покупателей заходили в данный автосалон и присматривались к обстановке. Исполнить роль инкассатора должен был сообщник из Москвы, чтобы впоследствии исключить возможность его случайной встречи с работниками автосалона в Ярославле», – рассказала официальный представитель МВД.

Волк сообщила также, что украденное возвращено владельцам, уголовное дело передали в суд.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей в банке Салавата. Ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры. Он попросилроссиян пожертвовать ему необходимую сумму.