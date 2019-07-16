Названа причина блэкаута в Нью-Йорке

Энергетическая компания Con Edison, отвечающей за электроснабжение Нью-Йорка, назвала причину субботнего отключения электроэнергии в мегаполисе.

По версии компании, «инспекция оборудования и предварительный анализ данных за последние 40 часов указывают на то, что система релейной защиты на подстанции, расположенной на 65-й улице [Нью-Йорка], сработала не так, как рассчитывалось», передает ТАСС.

В компании утверждают, что «эта система с запасом рассчитана на обеспечение высокого уровня надежности», однако «в данном случае основная и резервная релейные системы не изолировали поврежденный распределительный кабель на 64-й улице и Уэст-Энд авеню».

В минувшую субботу, 13 июля, более 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества. Мэр Билл де Блазио объяснил случившееся исключительно техническими неполадками.

Напомним, в июне глобальный блэкаут оставил без света жителей четырех стран.