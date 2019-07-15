Закупленные при Порошенко турецкие рации для танков ВСУ оказались нерабочими

Бывший депутат Рады Александр Онищенко заявил, что появились новые данные о хищениях в оборонном комплексе Украины на 100 млн долларов, связанных с экс-президентом страны Петром Порошенко.

«Армия, Порошенко, воровство». Новый скандал в оборонке, на 100 млн долларов. На этот раз, после скандала с закупкой «картонных бронежилетов» всплыла новая махинация – с некондиционными рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали», – написал Онищенко в своем Facebook.

Он пояснил, что в материалах суда особый интерес у прокуратуры возник к контракту, подписанному в 2017 году между госпредприятием «Спецтехэкспорт» с турецкой оборонной компанией Aselsan. Документ был подписан в присутствии Порошенко и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.

Ранее в июле украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов.