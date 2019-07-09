На Украине разгорелся скандал из-за бракованных бронежилетов для ВСУ

Украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Учитывая общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по завышенным ценам вещевого имущества, которое не соответствует техническим требованиям, публикуем некоторые фрагменты разговоров этих чиновников. Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя», – сообщило ГБР, передает УНИАН.

Отмечается, что речь идет о бронежилетах Корсар МЗс 1-4 класса защиты, они были изъяты в ходе следственных действий.

«Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако, уже по предварительным данным, действия должностных лиц причинили вред государству в сумме около 100 млн грн», – сообщили в ГБР.

Также в ГБР пояснили, что закупленные бронежилеты не соответствуют техническим требованиям.

Бронеэлемент не выдержал баллистического испытания по устойчивости к обстрелу винтовочной пулей калибра 7,62 мм (три выстрела – одно пробитие) и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм (три выстрела – одно пробитие), добавили в ведомстве.

На записи чиновники нелестно отзываются о качестве произведенных бронежилетов, называя их нецензурными словами.