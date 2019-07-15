Эксперт: Чем меньше город - тем больше проблемы с «доступной средой» для инвалидов

В России проблемы с «доступной средой» есть практически везде, а чем меньше город – тем больше их масштаб и сложнее перемещаться инвалидам, заявил газете ВЗГЛЯД самарский художник-акционист Арсений «Вредитель Ли?».

В середине июля самарец устроил перфоманс, призванный привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью в России. В своем Instagram Арсений выложил серию фотографий, на которых он находится на небольшой платформе на уровне четвертого этажа, пандус с которой ведет в никуда.

«Кругом проблемы такого толка. Пандусы, покрытие дорог, ямы, отсутствие или размеры лифтов, неработающие подъемники в метро и тому подобное. И чем меньше город - тем больше проблемы», - сказал художник.

По его словам, он хотел обратить внимание на 12 млн человек с инвалидностью, которых в России не замечают.

Ранее самарец устраивал перфоманс, посвященный «квартирному вопросу». На той же платформе он устроил небольшую клетку, изображавшую взятое в ипотеку на 20 лет жилье. В подписи к фото он радовался, что удалось приобрести хороший вариант - 1 кв.м, а рядом «скоро построят торговый центр».

Съемки Арсений проводит в заброшенном здании на окраине Самары, а на платформу спускается со страховкой с крыши дома.

