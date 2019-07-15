Назван новый глава управления спецподразделения ФСБ «Альфа»

Исполняющим обязанности главы управления «А» Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов, об этом рассказал почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Курносов является и. о. начальника «Альфы». Могу добавить, что Курносов – это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры «Альфы», – отметил Гончаров, передает ТАСС.

Он добавил, что главу управления «А» назначают указом президента России, на данный момент такого документа не было.

Прежний глава «Альфы», генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку в мае 2019 года. Гончаров подчеркнул, что его отставка не связана с задержанием бойцов спецподразделения по делу о разбойном нападении.

Напомним, 5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом среди обвиняемых три человека из спецподразделения «Альфа» и один – из «Вымпела». Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К».